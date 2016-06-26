Королёв, Московская область, 26 июня, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Двое детей выпали из окна второго этажа жилого дома в подмосковном Королеве. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Dominic Alves Окно

«В Королеве по ул. Кооперативная, находясь дома вместе со своей тетей, двое детей залезли на подоконник и случайно выпали из окна второго этажа жилого дома, — говорится в сообщении. — В этот момент женщина находилась на кухне, а родителей не было дома».

Отмечается, что в настоящее время пострадавшие дети (девочка и мальчик) находятся в местной больнице, их жизни ничто не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.