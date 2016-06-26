Минск, 26 июня, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Народный артист СССР Ростислав Янковский скончался в воскресенье, 26 июня, в Минске. Об этом сообщается на официальном сайте Национального академического драматического театра имени М. Горького.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1874

«Ушел из жизни замечательный человек, великий актер — народный артист СССР Ростислав Иванович Янковский, — говорится в сообщении. — Его смерть — тяжелейшая и невосполнимая утрата для семьи, для друзей и для миллионов поклонников его таланта».

Отмечается, что проститься с Ростиславом Янковским можно будет 28 июня в 10.00 на Большой сцене театра, где работал актер.