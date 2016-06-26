Ростов-на-Дону, 26 июня, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Власти Ростовской области не против, если главный тренер команды «Ростов» Курбан Бердыев будет совмещать посты в сборной России и в клубе. Об этом, как передает Sports.ru, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

rubin-kazan.ru Курбан Бердыев

«Конечно, мы не будем возражать (против совмещения), — сказал Голубев. — Но это должно быть взвешенное решение Бердыева. Кстати, в «Ростове» есть хорошие игроки, и в нынешней сборной некоторых из них не хватает».

26 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Twitter сообщил, что руководство футбольного клуба «Ростов» подписало двухлетний контракт с действующим тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Вчера Курбан Бекиевич подписал договор с «Ростовом», — написал Голубев. — Он остается с нашими ребятами еще на 2 года».

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