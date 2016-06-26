Москва, 26 июня, 2016, 16:09 — ИА Регнум. «Единая Россия» собирается предложить кандидатуру члена Совета Федерации Вячеслава Тимченко (Кировская область) на пост губернатора Кировской области. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве «Единой России».

er.ru Вячеслав Тимченко

Напомним, пока ещё действующий губернатор Кировской области Никита Белых задержан в Москве при получении взятки в размере 400 тысяч евро, а затем арестован Басманным судом Москвы на два месяца. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Никите Белых грозит до 15 лет тюрьмы.

Официально в «ЕР» пока не подтверждают, что хотят выдвинуть Тимченко на пост губернатора Кировской области.

Сам Вячеслав Тимченко опроверг информацию, что претендует на пост губернатора Кировской области, и заявил, что хотел бы продолжить работу в верхней палате парламента.

В беседе с корреспондентом ТАСС он напомнил, что Никита Белых, задержанный ранее в Москве, на данный момент продолжает оставаться главой региона, и какие-либо разговоры о том, кто может занять его место, преждевременны. Информацию о том, что он сам может претендовать на пост губернатора, Тимченко назвал непонятно откуда появившейся.

По его словам, губернаторский пост «не является (его) целью».

«Я хочу продолжить работу в Совете Федерации», — подчеркнул сенатор.