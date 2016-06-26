Владикавказ, 26 июня, 2016, 16:08 — ИА Регнум.



Darron Fick Камнепад

В Ирафском районе Северной Осетии зарегистрировано новое чрезвычайное происшествие. Как сообщает 26 июня корреспондент ИА REGNUM, на проселочной дороге между населенными пунктами Калух и Мацута произошел повторный сход камней скальной породы шириной и высотой три метра.

Как рассказали в Главном управлении МЧС России по РСО-Алания, на место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Ирафского района. Количество задействованных в ликвидации камнепада сил и средств в настоящее время уточняется. Движение перекрыто, нет объездных дорог.

Напомним, что 25 июня камнепад произошел на участке автотрассы между сельскими поселениями Чикола и Мацута. В результате схода обломков горной породы было забаррикадировано передвижение автотранспортных средств. Выехавшей к месту происшествия оперативной группе МЧС удалось частично освободить дорогу в одну полосу. В районе завала организовано реверсивное движение.