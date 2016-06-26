Эдинбург, Великобритания, 26 июня, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что власти её страны могут наложить вето на выход Великобритании из Европейского Союза. Об этом Стерджен заявила сегодня, 26 июня, в интервью ВВС.

futureatlas.com Новые границы Великобритании

23 июня в Великобритании прошел референдум по вопросу членства королевства в Европейском Союзе. Согласно официальным результатам референдума, за выход из ЕС проголосовали 51,9% британцев.

При этом в самой Шотландии только 38% проголосовали за выход из ЕС, а 62% проголосовали против. Но население Шотландии меньше, чем Англии.

Стерджен подчеркнула, что если правительство Её Величества поставит перед властями вопрос о выходе из Евросоюза (такой сценарий вполне вероятен, считают британские политологи), то она, конечно же, попросит членов своей партии (Шотландская национальная партия) не давать разрешения на выход из Евросоюза. У партии Стерджен 63 места из 129 в парламенте Шотландии.

Однако лидер шотландцев заявила, что пока не будет предпринимать резких политических шагов и подождет того, как будет развиваться ситуация и к чему приведут предстоящие переговоры Шотландии с властями Британии, Британии с Брюсселем и Шотландии с Брюсселем.