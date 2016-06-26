Киото, Япония, 26 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Игра проходила при заполненных японскими болельщиками трибунах, и этим напомнила условия, которые ждут волейболисток на Олимпийских играх.

Михаил Гуревич. Волейбол. 1926

[[[flag-jp]]] Сборная Японии — [[[flag-ru]]] Сборная России 1:3 (25:20, 23:25, 24:26, 20:25)

Для россиянок это был очень хороший в плане подготовки матч, а вот японки теперь рискуют не попасть на финальный турнир Гран-при, который пройдёт с 6-го по 10-е июля в Бангкоке.