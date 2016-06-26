Ханья, Греция, 26 июня, 2016, 15:17 — ИА Регнум. На Крите сегодня, 26 июня, завершился Всеправославный собор.

Василий Суриков. Второй Вселенский Константинопольский Собор. 1876

Во встрече приняли участие 166 делегатов из десяти поместных Православных церквей. В мероприятии не принимали участие Русская, Антиохийская, Грузинская, Сербская и Болгарская православные церкви.

Собравшиеся на Крите считают, что не пожелавшие присутствовать на Соборе представители православных церквей могут присоединиться к принятым решениям позже.

Как сообщил председатель православного Епископского собрания Германии митрополит Августин в интервью Deutsche Welle, участники собора высказались против нарушения прав человека и вмешательства в частную жизнь людей со стороны государства.

Прозвучал призыв прекратить войны на Ближнем Востоке и осуждение кровопролития. Участники Собора осудили разрушение христианских памятников как на Ближнем Востоке, так и в других регионах мира.

Также было заявлено, что православная церковь — это не федерация поместных церквей, а единая церковь.

Также был затронут вопрос брака. Было подчеркнуто, что браком может называться только союз между одним мужчиной и одной женщиной.

В послании Собора также сказано, что православие намерено вести диалог с другими христианскими церквями, что не означает отступление от веры.