Ташкент, 26 июня, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов и его монгольский коллега Цахиагийн Элбегдорж обсудили вопросы активизации сотрудничества между двумя странами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.

Сотрудничество Монголии и Узбекистана

«У Монголии и Узбекистана большой потенциал для развития сотрудничества. Нам необходимо его задействовать с тем, чтобы активизировать перспективные направления, взаимовыгодные проекты, отвечающие интересам наших стран и народов», — отметил Каримов.

В свою очередь, президент Монголии подчеркнул заинтересованность в расширении торгово-экономических, культурных и других связей с Узбекистаном.

Примечательно, что ведомства Узбекистана ранее никак не фиксировали двусторонние контакты с Монголией. Отсутствуют официальные данные о товарообороте между двумя странами.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Монголией установлены в 1992 году. При этом еще со времен СССР в Ташкенте функционировало консульство этой страны.