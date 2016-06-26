Калуга, 26 июня, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего директора ООО «Городская управляющая компания» города Калуги, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег).

Chris Potter Подкуп

Как сообщила 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, старший следователь следственного отдела по городу Калуга следственного управления Следственного комитета России по Калужской области Юлия Карамшук,

по версии следствия, в период с октября 2015 года по июнь 2016 года подозреваемый, являясь директором ООО «Городская управляющая компания» города Калуги, незаконно получил от генерального директора строительной компании денежные средства в общей сумме 377 тысяч рублей за заключение со строительной организацией договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту одного из жилых домов города Калуги, и беспрепятственный приём и оплату выполненных работ.

При этом по выдвинутым подозреваемым условиям часть суммы коммерческого подкупа была передана через подконтрольную последнему коммерческую фирму путем заключения заведомо фиктивного договора субподряда и оплаты якобы выполненных по нему работ на указанную сумму.

На первоначальном этапе расследования уголовного дела проведены необходимые процессуальные и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В том числе допрошены ключевые свидетели по делу, изъята необходимая документация, затребованы иные сведения, представляющие интерес для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году правоохранителями региона было выявлено 131 преступление коррупционной направленности, а также 81 факт взяточничества. Только в сфере сфере ЖКХ полицейскими было зарегистрировано 9 преступлений, 6 из которых связаны с присвоением денежных средств руководителями управляющих организаций.