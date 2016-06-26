Казань, 26 июня, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Число жертв смертельного ДТП в Татарии возросло до восьми человек. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Татарии.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1870-е

Напомним, ДТП произошло на автодороге в Тюлячинском районе. Микроавтобус Citroen Jumper столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Hyundai, который выехал на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось о шести погибших и семи госпитализированных. Среди погибших — двое несовершеннолетних.

Стало известно, что двое пострадавших скончались от ран в больнице. Число жертв возросло до восьми.