Москва, 26 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации использует любую подвернувшуюся возможность, чтобы объяснить ослабление российской экономики. Оказывается, референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза повлияет на индексацию пенсий в России. Об этом заявил журналистам сегодня, 26 июня, заместитель министра финансов России Айрат Фаррахов.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Чиновник напомнил, что вопрос об индексации пенсий в России правительство будет решать по итогам того, как складывается ситуация в экономике по итогам первого полугодия.

«К сожалению, сейчас определенное влияние на волатильность прибавило решение Великобритании», — отметил Фаррахов. Он добавил, что влияние Brexit не будет решающим, но поспособствует увеличению волатильности.

Напомним, в связи с тяжелой экономической ситуацией в России правительство решило проводить индексации пенсий в текущем году в два этапа. В феврале страховая пенсия была проиндексирована на 4%. В апреле на столько же проиндексировали социальные пенсии.