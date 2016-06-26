Лондон, 26 июня, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Сторонники Европейского Союза из числа подданных Британской короны не собираются сдаваться без боя. Петиция с требование провести повторный референдум по вопросу членства Великобритании в Европейском Союзе на сегодняшний день, 26 июня, набрала уже более трех миллионов голосов.

Dave Kellam Великобритания и Евросоюз

Напомним, сразу после объявления результатов референдума, прошедшего 23 июня, на сайте парламента Великобритании появилась петиция с требованием провести повторный референдум.

Авторы петиции упирают на то, что референдум о выходе из Евросоюза нужно провести не по законам Великобритании, а по законам Союза.

В таком случае решение по членству страны в ЕС может быть принято, только если явка составит не менее 75%, а за один из вариантов проголосуют не менее 60% граждан.

Но референдум 23 июня был проведен по законам Великобритании и 51,9% проголосовавших высказались за выход из ЕС.

Правительство Дэвида Кэмерона, которое, собственно, и инициировало этот референдум, уходит в отставку. Сам Кэмерон и его соратники выступали за сохранение членства Великобритании в ЕС. Однако свои истинные мотивы они, конечно же, не раскрывают.

Стоит отметить, что система контроля на выборах в Великобритании довольно слабая. Это отмечалось ещё на референдуме 2014 года по вопросу независимости Шотландии от Великобритании. Открытого скандала не произошло, но вопросы остались.