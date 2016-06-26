Берлин, 26 июня, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уверена, что никто не получит выгоды если атакует военный блок НАТО — «самый мощный военный альянс в мире». Такое заявление она сделала в интервью германскому изданию «Bild am Sonntag», опубликованном сегодня, 26 июня.

Daniel Cole Солдаты НАТО

«Я не могу себе представить, что кто-то может найти положительные стороны в том, чтобы атаковать НАТО, самый мощный военный альянс в мире», — сказала фон дер Ляйен.

Также военный министр Германии считает, что России и НАТО в рамках ОБСЕ следует раскрывать информацию о численности и перемещениях своих войск. «Со стороны НАТО, являющегося исключительно оборонительным союзом, такое предложение поступило давно», — уверяет фон дер Ляйен.

В целом фон дер Ляйен считает, что политика НАТО в отношении России продиктована исключительно действиями Москвы на международной арене. Якобы Москва пренебрегает международным правом.

С момента развала Советского Союза Российская Федерация стремилась вступить в военный блок НАТО и в Европейский Союз. К 2005 году стало понятно, что ни Евросоюз, ни НАТО не собираются интегрировать Россию в свои структуры. По крайней мере целиком. С того момента отношения начали медленно обостряться.

Резкое обострение произошло в 2008 году, когда подстрекаемая НАТО Грузия напала на собственный регион — Южную Осетию. Чтобы спасти мирных граждан России, пришлось провести операцию по принуждению Грузии к миру. Пиком обострения стал вход боевой эскадры НАТО с ядерным оружием в Черное море.

Следующим этапом обострения стала Арабская весна, организованная в 2011 году США, которая обрушила светские режимы в Северной Африке, и развязала войну в Сирии. России пришлось заблокировать намерение США начать прямую интервенцию в Сирию и отправить свой флот в Средиземное море, для сдерживания армад НАТО.

После того как США и их сателлиты по НАТО не смогли сломить Сирию, Вашингтон инициировал государственный переворот на Украине и развязал гражданскую войну в этой стране в 2014 году. При этом Россию обвинили в участии в этой войне и ввели против нее международные санкции. Под предлогом того, что Россия якобы «аннексировала» Крым и вмешивается в гражданскую войну на Украине, НАТО решило расширить свое военное присутствие у западных российских границ. Серьезно увеличилось военное присутствие НАТО в Балтийском и Черном морях.