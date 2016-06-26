В Татарии жертвами ДТП с участием микроавтобуса стали шесть человек
Казань, 26 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В Татарии произошло смертельное ДТП на автодороге в Тюлячинском районе. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.
Eli Duke
Автомобильная авария
Сообщается, что микроавтобус Citroen Jumper столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Hyundai, который выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП погибли шесть человек: четверо — в микроавтобусе, двое — в легковом автомобиле.
Ещё семь человек получили ранения и были госпитализированы. Среди погибших есть двое несовершеннолетних.