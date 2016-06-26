Калуга, 26 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. 224 наркопреступления, из них 176 — тяжкие и особо тяжкие, 68 — совершены в крупном и в особо крупном размере, а 146 — связаны со сбытом наркотиков, были выявлены в этом году полицией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

cs627925.vk.me Задержание наркоторговца

По данным ведомства, из всех выявленных сотрудниками полиции наркопреступлений 65,2% составляют незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Из незаконного оборота полицией изъято более 2-х килограмм наркотических средств, выявлено 13 наркопритонов. С каждым днем последствия наркотической зависимости становятся все более угрожающими в демографическом плане. Наркотики овладевают несовершеннолетними и подростками, увеличивается количество женщин, употребляющих наркотические препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, 35 957 учащихся в возврате от 13 лет и старше принимало участие в социально-психологическом тестировании на немедицинское потребление наркотиков. Не прошли тестирование 4 935 человек. Из 30 265 протестированных учащихся общеобразовательных учреждений — 2 547 вошли в «группу риска». Это 8,4% от их общего количества. Из 5 692 воспитанников профессиональных образовательных организаций в «группу риска» попали 624 человека, или 11%.

Добровольным химико-токсилогическим обследованием на наркотики было охвачено почти 19,5 тысяч школьников и студентов. В ходе медицинских осмотров выявлено шесть потребителей наркотиков. Факт немедицинского употребления подтвержден у двух воспитанников профессиональных образовательных учреждений.

«По большому счету, отказавшиеся от тестирования, — и есть «группа риска». Те родители, которые написали официальный отказ, видимо знают, что их ребенок потребляет наркотики и боятся, что его отчислят из учебного заведения. Вот с этими лицами надо работать в первую очередь, сделав процедуру тестирования на наркотики не добровольной, а обязательной. Но для этого надо менять федеральное законодательство», — считает заместитель губернатора Калужской области Юрий Кожевников.

Между тем, сегодня, 26 июня — Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью создать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками. Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего времени. В ее сети с каждым днем попадает все больше людей, пытающихся убежать от проблем и стрессов, но цена за это оказывается слишком высокой. Даже специальный курс лечения от наркомании не всегда способен освободить человека от наркотической зависимости. Именно поэтому и был учрежден Всемирный день борьбы с наркоманией, напоминающий всему человечеству об этом страшном недуге.