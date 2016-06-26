Москва, 26 июня, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Внуково» скончался пожилой пассажир. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает НТВ. Это вторая смерть на территории «Внуково» менее чем за сутки.

Могила (фрагмент). Алексей Саврасов. 1884

Накануне на стоянке воздушной гавани скоропостижно скончался один из водителей аэродромной техники. Сегодня пожилой пассажир умер прямо у стойки регистрации в здании аэровокзала. Он не успел зарегистрироваться и умер прямо в очереди.

В обоих случаях медики установили причину смерти в острой сердечной недостаточности, вызванной сильной жарой, установившейся в столице.

В Москве установилась жаркая сухая погода, которая оказывает непосредственное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека. Особому риску подвержены люди с заболеваниями сердца.

Следователи московского межрегионального управления на транспорте СК России начали проверки по факту двух смертей во «Внуково».