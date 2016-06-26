Петрозаводск, 26 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Тело четырнадцатого ребенка, погибшего на Сямозере в Карелии опознано. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Карелии.

Василий Перов. Утопленница. 1867

Сообщается, что тело мальчика, найденное сегодня, опознано.

Ранее в МЧС подтвердили информацию о том, что найдено тело четырнадцатого ребенка, погибшего в шторм на Сямозере в Карелии.

Поиски продолжались больше недели.

Напомним, трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня. Во время шторма на озере перевернулись две лодки с детьми из лагеря «Парк-отель «Сямозеро». 14 детей погибли. Сперва спасателям удалось найти тела 13 детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по делу о гибели детей на Сямозере уже предъявлены обвинения директору лагеря Елене Решетовой, её заместителю Вадиму Виноградову и руководителю Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко.