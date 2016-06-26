Архангельск, 26 июня, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В Архангельске на Красной пристани отметили День молодежи. В течение всего дня на давно полюбившейся молодежи площадке работало шесть разных зон: выставка «Оружие Победы», площадка по сдаче норм ГТО, кроссфита, боевых искусств, состоялись состязания скейтеров и роллеров, прошли различные мастер-классы, на главной сцене выступили известные архангельские музыканты. Кульминацией праздника стал фестиваль красок. Цветные залпы разукрасили участников с ног до головы, передает корреспондент ИА REGNUM.

По информации начальника управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию правительства Архангельской области Григория Ковалёва, фестиваль красок проходит в Архангельске уже второй год подряд. Прошлый опыт проведения красочного фестиваля признан удачным, поэтому в этом году мы вновь его провели. Фестиваль красок весьма популярен среди молодежи. Это праздник свободы, возможность для молодежи раскрасить мир и себя в свой любимый цвет. Неспроста мы провели праздник именно на Красной пристани. Этим летом эта территория стала поистине молодежной», — сказал Ковалев.

Всего на фестивале была использована почти тонна краски. Она пищевая, легко смываемая.