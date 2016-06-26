Баку, 26 июня, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на переговорах по Карабаху обсуждается так называемый поэтапный вариант урегулирования.

president.az Во время открытия административного здания ГШ ВС Азербайджана

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На встрече с военными на церемонии открытия здания для военнослужащих 25 июня Алиев раскрыл детали встречи в Санкт-Петербурге, которая состоялась 20 мая между президентами России, Армении и Азербайджана.

Алиев отметил, что петербургская встреча имела положительные результаты: «Надеюсь, процесс будет продолжен в ускоренном темпе. Мы вновь идем на эти переговоры без принятия каких-либо условий. Переговоры должны быть предметными, содержательными, а не должны вестись для вида, ради имитации. По итогам встречи принято совместное заявление, которое также было представлено общественности. В декларации изложено все, в том числе пути урегулирования вопроса», — цитирует президента Азербайджана АПА.

По его словам, обсужден также вопрос расширения численного состава работников офиса личного представителя председателя ОБСЕ. «Верно, там не указано число, но я могу сказать, что если сегодня там работают 6 человек, то эта цифра может быть увеличена максимум 2 — 2,5 раза. То есть, здесь речь не идет о большой миссии. Если учесть, что линия соприкосновения измеряется десятками км — не следует искать здесь какой-то иной смысл. Мандат тоже на своем месте — никаких в нем изменений нет. Просто, вместо 6 будут 12, 13 или 14 сотрудников, вот и все», — сказал Алиева.

Он также коснулся вопроса применения механизма расследования инцидентов, который, по его словам, выдвинут армянской стороной. По мнению азербайджанского президента, на данном этапе в этом нет надобности. Во-первых, этих механизмов не существует. Нам никто конкретно не говорит, что будут представлять из себя эти механизмы. В таком случае рассматривать сегодня этот вопрос было бы неправильно. Во-вторых, в чем заключается его смысл? Если под этим подразумевается «замораживание» конфликта и принятие каких-то дополнительных мер на линии соприкосновения, то Азербайджан, конечно, не пойдет на это. Это может быть при продолжении положительной динамики в переговорном процессе, чтобы мы увидели конкретные результаты, чтобы мы знали сроки освобождения наших территорий — в этом случае могут быть разработаны различные механизмы, лишь тогда может быть рассмотрен данный вопрос», — заявил Ильхам Алиев.

По его словам, в заявлении, которое было принято по итогам встречи в Санкт-Петербурге, отмечалось, что в последнее время на линии соприкосновения войск обстановка стабилизировалась, режим прекращения огня восстановлен, что расценивается как положительное явление. «В таком случае нет никакой надобности в применении механизма расследования инцидентов. То есть, и это условие не было принято», — заявил азербайджанский президент.

Алиев также коснуться еще одного момента в заявлении, принятого в Санкт-Петербурге: «Еще раз хочу отметить — нам следует вести переговоры на основе сути вопроса. Захватнической политике Армении следует положить конец. Мы должны знать, когда начнется процесс освобождения наших территорий. Этот процесс, безусловно, будет. Азербайджанская сторона и я, в частности, неоднократно отмечали, что мы лишь поэтапно можем разрешить этот конфликт. Потому что иначе невозможно. Армения постоянно пытается усложнить ситуацию, нарушить переговорный процесс и вариант поэтапного урегулирования. Но, по нашему мнению, это наиболее приемлемый путь. Он может привести к скорому решению вопроса. Принципиальная позиция азербайджанского государства по вопросу известна. Эта позиция никогда не менялась и не изменится. Вопрос должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Нагорный Карабах никогда не получит независимости, на исторических землях Азербайджана никогда не будет создано второе армянское государство. Это главный вопрос. Что касается статуса Нагорного Карабаха, это вопрос будущего. Конечно, определенный статус может быть предоставлен. В составе Азербайджана есть Нахичеванская Автономная Республика. В Европе, других странах имеется прогрессивный опыт и различные статусы. Но этот статус не должен нарушать территориальную целостность нашего государства», — заключил глава Азербайджана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня заместитель главы администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов заявил в интервью азербайджанским телеканалам, что на трёхсторонней встрече президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге стороны достигли договоренности о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«На этой встрече преимущество было отдано поэтапному решению конфликта. То есть, отныне в урегулировании конфликта необходимо продвигаться поэтапно — освобождение пяти районов Азербайджана, потом еще двух районов и определение коридора. Затем определение статуса Нагорного Карабаха. В этом направлении, в принципе, стороны достигли договоренности», — сказал Мамедов.

Заявление азербайджанского чиновника опровергли как в МИД Армении, так и России. На встрече в Санкт-Петербурге каких-либо договоренностей по Карабахскому урегулированию не достигнуто, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. По его словам, в основу поэтапного урегулирования карабахского вопроса в первую очередь должно быть заложено признание Азербайджаном права народа Арцаха на самоопределение и его реализацию.

На саммите в Санкт-Петербурге по поводу урегулирования конфликта договоренности не достигнуты, сказал министр.

«На данном этапе Азербайджан должен неукоснительно выполнять принятые в Вене и Санкт-Петербурге обязательства, в первую очередь, исключительно мирный путь урегулирования, уважение трехсторонних соглашений о перемирии 1994 и 1995 гг., размещение механизмов расследования инцидентов, а также расширение возможностей офиса ОБСЕ», — сказал Эдвард Налбандян.

По словам же официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявление Новруза Мамедова — это попытка азербайджанской стороны по-своему интерпретировать достигнутые договорённости.

«Есть конкретное заявление, оно было озвучено, оно является официальным документом и из него следует исходить, а не из вольных прочтений или из каких-то извращенных интерпретаций кем-либо», — сказала Захарова.

20 июня в Санкт-Петербурге прошла трёхсторонняя встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентами Армении и Азербайджана — Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым по вопросу карабахского урегулирования. По итогам консультаций президентов было принято совместное заявление, в котором отмечено достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.