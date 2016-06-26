Екатеринбург, 26 июня, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге был торжественно открыт барельеф Герою Российской Федерации Олегу Пешкову — погибшему в Сирии пилоту фронтового бомбардировщику Су-24, преднамеренно сбитого турецкими ВВС. Об этом сегодня, 26 июня, сообщают местные СМИ.

mil.ru Возвращение в Россию тела Олега Пешкова

Барельеф разместили в главном корпусе Екатеринбургского суворовского училища. Это учебное заведение летчик окончил в 1987 году с серебряной медалью. Также на территории училища создадут памятный уголок.

Заместитель начальника училища по воспитательной работе Алексей Курцев подчеркнул, что подвиг Пешкова станет примеров для всех суворовцев. «Они будут знать, что героев не забывают, чтят и помнят», — сказал он.

Ранее монумент Пешкову был открыт в Амурской области, на территории воинской части, где Пешков проходил службу.

Напомним, турецкие ВВС преднамеренно сбили российский Су-24 в небе над Сирией. Экипаж бомбардировщика успел катапультироваться. Однако террористы открыли огонь с земли по спускающимся на парашютах летчикам. Олег Пешков был убит, штурман Константин Мурахтин выжил и был обнаружен на вражеской территории сирийским спецназом.