Пекин, 26 июня, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Министр финансов Китайской народной республики Лоу Цзивей считает, что последствия выхода Великобритании из Европейского Союза проявятся лет через пять или десять. Заявление Цзивея приводит сегодня, 26 июня, агентство Reuters.

geralt Будущее Евросоюза

Глава Минфина Поднебесной считает, что нынешняя реакция рынков на Brexit на самом деле поспешная и избыточная. Вскоре все должно нормализоваться, считает министр. Цзивей во время ежегодного заседания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций призывает успокоится и посмотреть на ситуацию объективно.

В целом Brexit, конечно, «бросает тень» на глобальную экономику, отметил Цзивей. Реальные последствия Brexit и отрицательный эффект появится в следующие 5−10 лет, уверен министр.

Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум по вопросу выхода королевства из Евросоюза. Большинство проголосовавших высказались за выход из состава наднационального объединения. До сих пор евросоюзные политики не могут оправиться от шока Brexit. Мировые финансовые площадки начало лихорадить сразу после объявления официальных результатов референдума. Оставшемуся Европейскому Союзу придется научиться жить в новой реальности.