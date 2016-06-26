Каниськина: я завершаю карьеру спортивного ходока
Москва, 26 июня, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Чемпионка Олимпийских игра 2008 года по спортивной ходьбе Ольга Каниськина приняла решение завершить свою спортивную карьеру. Об этом сегодня, 26 июня, пишет «Коммерсант».
«Я не вижу смысла возвращаться в спорт, так как мне не разрешают выступать. Поэтому я приняла решение завершить карьеру спортсменки», — сказала ходок из Мордовии.
Напомним, сборная России по легкой атлетике не может принимать участие в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде, из-за решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
1 июня истек срок дисквалификации мордовских ходоков Каниськиной и Сергея Кирдяпкина за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2012 года. Ходоки уже вернули свои медали.