Москва, 26 июня, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Чемпионка Олимпийских игра 2008 года по спортивной ходьбе Ольга Каниськина приняла решение завершить свою спортивную карьеру. Об этом сегодня, 26 июня, пишет «Коммерсант».

rusathletics.com Легкоатлетка Ольга Каниськина

«Я не вижу смысла возвращаться в спорт, так как мне не разрешают выступать. Поэтому я приняла решение завершить карьеру спортсменки», — сказала ходок из Мордовии.

Напомним, сборная России по легкой атлетике не может принимать участие в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде, из-за решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

1 июня истек срок дисквалификации мордовских ходоков Каниськиной и Сергея Кирдяпкина за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2012 года. Ходоки уже вернули свои медали.