Пекин, 26 июня, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Число жертв ДТП с участием пассажирского автобуса в китайской провинции Хунань возросло до 30 человек. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Stefano Brivio Траурная свеча

Ранее сообщалось о семи жертвах и 21 пострадавшем.

Напомним, ДТП произошло в уезде Ичжан. Пассажирский автобус врезался в ограждение на шоссе, а затем загорелся. По данным полиции, после столкновения произошла утечка машинного масла, которое и загорелось.

Всего в автобусе находились 56 человек. Сообщалось, что погибших семеро, пострадавших — 21. Но теперь, по данным агентства, число жертв возросло.