Петрозаводск, 26 июня, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили тело четырнадцатого ребенка, погибшего на Сямозере в Карелии. Об этом сегодня, 26 июня, сообщил первый заместитель главы республики Олег Тельнов, говорится на официальном интернет-портале Карелии.

Василий Перов. Сцена на могиле. 1859

Сообщается, что тело погибшего было обнаружено в 100 метрах от береговой линии в районе поселка Лахта. На данный момент тело уже доставлено на берег.

Напомним, трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня. Во время шторма на озере перевернулись две лодки с детьми из лагеря «Парк-отель «Сямозеро». 14 детей погибли. Сперва спасателям удалось найти тела 13 детей.

21 июня спасатели обнаружили спасательный жилет, принадлежавший четырнадцатому ребенку. Был шанс, что ребенок выжил, выбравшись на берег, и просто заблудился в лесу. Однако его тело было обнаружено сегодня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по делу о гибели детей на Сямозере уже предъявлены обвинения директору лагеря Елене Решетовой, её заместителю Вадиму Виноградову и руководителю Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко.