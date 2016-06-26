Нарьян-Мар, 26 июня, 2016, 09:36 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2016 года добыча нефти в Ненецком АО составила 6,6 млн. тонн нефти. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года на 658 тысяч тонн, или на 11%. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

M1kha Добыча нефти

По данным окружного департамента природных ресурсов, увеличение добычи нефти по региону обусловлено прежде всего наращиванием добычи на месторождениях им. Р. Требса и им. А. Титова ООО «Башнефть-Полюс», на Лабаганском месторождении АО «НК «Роснефть», Висовом месторождении ООО «СК Русвьетпетро», Харьягинском, Ошском и месторождении им. Россихина ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», на объектах Харьягинского месторождения, разрабатываемых АО «Тоталь РРР» на условиях раздела продукции.

Кроме того, растёт добыча на шельфе Печорского моря — на Приразломном месторождении ООО «Газпромнефтьшельф» — за 5 месяцев 2016 года добыто почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Накопленная добыча по проекту достигла почти 2 млн. тонн.

Всего в 2016 году нефтяные компании планируют добыть 16 млн. 352 тыс. тонн нефти. За первые пять месяцев план добычи выполнен на 40,4%.