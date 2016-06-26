Санкт-Петербург, 26 июня, 2016, 10:56 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Алые паруса

Праздник выпускников «Алые паруса» не дал скучать минувшей ночью тем, кто оказался в центре Санкт-Петербурга. Но для тех, кто остался дома, праздник не прошел незамеченным: мощное пиротехническое шоу было видно за многие километры, не говоря уж о прямой трансляции праздника по ТВ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В небе над Невой

Впервые корабль мечты сошел в Неву со страниц книги Александра Грина 27 июня 1968 года, но в 1979-м году традиция была прервана. По инициативе правительства Санкт-Петербурга, банка «Россия» и «Пятого канала» праздник получил свое второе рождение в 2005 году и с тех пор проводится ежегодно.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Основное событие

Из городского мероприятия праздник уже превратился в международное событие: «Алые паруса» были включены в реестр мирового событийного туризма, их рекомендуют туристам в 20 странах Евросоюза.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Дворцовая площадь собрала всех выпускников Петербурга

В этом году непосредственными участниками праздника стали около 90 тыс. человек, причем посетить шоу имели возможность выпускники не только петербургских школ, но также образовательных учреждений 19 регионов и трех зарубежных стран.

Юлия Карнаева ИА REGNUM На Дворцовой площади начался концерт в честь всех выпускников

Для них была организована целая программа, разделенная на несколько частей. Первая — подготовительная, она началась в 20:00. Для тех, кто решил прийти на Дворцовую площадь пораньше, выступили танцевальные команды и исполнители авторской песни, ставшие победителями фестиваля студенческого творчества вузов Санкт-Петербурга «АРТ-СТУДиЯ».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Праздничная молодёжь

Вторая часть праздника — большое музыкальное шоу. Ее участниками стали артисты, победившие в зрительском голосовании. После напутственных слов губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова, на сцене появилась Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Они исполнили классические драйвовые композиции, задавшие ритм всему концерту в целом.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Георгий Полтавченко

Ведущими музыкальной части стали харизматичный шоумен Иван Ургант и обаятельная Даша Александрова. Без всякого стеснения они разговаривали с тысячной толпой, создавая теплую праздничную атмосферу, и даже умудрились провести небольшой экскурс в историю петербургских мостов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ведущие

Затем для выпускников выступила белорусская группа IOWA. Вокалистка, Екатерина Иванчикова, устроила настоящую феерию на танцполе вблизи сцены. Участники группы активно взаимодействовали с толпой, сопровождая зажигательные песни не менее быстрыми и ритмичными движениями. Эту волну подхватил и репер Мот вместе с Бьянкой. Причем, артисты смогли элегантно состыковать свои выступления, исполнив их совместную песню «Абсолютно все».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Танцы

Ближе к полуночи на площади появился Александр Васильев и группа «Сплин». Любимцы петербургской молодежи, ставшие в последние годы, наряду с Троицким мостом, своего рода символом «Алых парусов», в очередной раз доказали, что они — «локомотив» всего мероприятия. Стоило прозвучать первым аккордам, как тысячи голосов подхватили слова и музыку песни. А культовую композицию «Выхода нет» и вовсе, кажется, пела вся Дворцовая.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вытупение группы СПЛИН

Но главными «звездами» в этот раз все же были не они. Хедлайнерами «Алых парусов» стала московская группа «Звери». С ними, кстати, связан один из минусов в программе мероприятия. Коллектив выложился на все 100%, вот только эти проценты слушать остались не все: ведь параллельно с ними на набережной началось грандиозное светопиротехническое шоу.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Основное событие

Шоу в акватории Невы стало третьей частью праздника, которая началась в 00:40. Зрелище, соединившее в себе огонь, воду, музыку и свет, будто сошло со страниц сказочного произведения. Организаторы устроили уникальное музыкальное сопровождение, за которое отвечал сводный симфонический оркестр во главе с Сергеем Жилиным. Примечательным стало то, что знаменитый дирижер руководил музыкантами по телемосту. Мария Максакова, Диана Арбенина, Иван Ожогин, отец и сын Пресняковы исполнили мелодии из лучших отечественных кинофильмов в обработке композитора Игоря Заливалова.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вперёд по Неве

Ну, а венцом всего представления стал парусник Tre Kronor под алыми парусами, медленно проплывший по Неве в туманной дымке как символ светлых надежд, с которыми вчерашние школьники вступают во взрослую жизнь.

…Те, кто решил остаться на Дворцовой площади и послушать группу «Звери», обиженными не выглядели. Да и что уж тут обижаться, если любимые музыканты выступают немного больше заявленного времени. Московский коллектив завершил свою часть программы хитовым треком «Районы-кварталы», чем заставил опасаться за прочность каменной мостовой. Как говорится, ушли красиво.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Толпы

После основных мероприятий для выпускников еще сыграли молодежные рок-группы, ставшие победителями фестиваля «Рок-Иммунитет»: Endless Fall, «Сниму в кино», «Широко открытыми», Gone Fellow и «Альтависта».

По словам самих выпускников, шоу получилось очень зрелищным и запоминающимся. Из минусов собеседники ИА REGNUM отметили только давку возле сцены и наличие большого количества мусора. Впрочем, за исключением окурков, которые сложно оперативно убирать, площадь, в целом, была в порядке. Что же касается безопасности, то сотрудники полиции на вопросы нашего корреспондента всегда давали один ответ: «Всё спокойно».

Юлия Карнаева ИА REGNUM После праздника

Проведенные на высоком уровне «Алые паруса» дали возможность выпускникам на всю жизнь запомнить этот единственный и неповторимый момент прощания со школьной жизнью, а гостей и туристов порадовали уникальным событием на фоне белой петербургской ночи.