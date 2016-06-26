Пекин, 26 июня, 2016, 09:08 — ИА Регнум. В китайской провинции Хунань на шоссе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого погибли семь человек. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Image Catalog Огонь

Сообщается, что ДТП произошло в уезде Ичжан. Автобус врезался в ограждение на дороге, а затем загорелся. Машина выгорела полностью. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли как минимум семь человек. 32 пассажира были госпитализирован. Всего в автобусе находились 56 человек.