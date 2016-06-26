Эдинбург, Великобритания, 26 июня, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Британское издание The Sunday Post провело опрос, результаты которого показали, что 59% респондентов проголосовали бы за выход Шотландии из состава Великобритании. Результаты опроса опубликованы сегодня, 26 июня.

Julien Carnot Шотландия и Великобритания

Только 32% высказались за сохранение Соединенного королевства, а ещё 9% не определились со своей позицией. Примечательно, что рост числа сторонников независимости Шотландии наблюдается среди пенсионеров. Из этой группы за независимость Шотландии проголосовали бы 47%. Обычно взрослые респонденты голосуют за сохранение Великобритании.

Издание уточняет, что опрос был проведен через несколько часов после объявления официальных результатов референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Напомним, премьер-министр Шотландии Никола Старджен уже заявила, что будет готовиться второй референдум о выходе Шотландии из состава Евросоюза. Первый референдум по этому вопросу состоялся в 2014 году и большинство высказалось за сохранение Соединенного королевства.

Однако сейчас, после решения большинства о выходе Великобритании из Евросоюза, ситуация резко поменялась. Стерджен подчеркнула, что лично знает многих людей, которые проголосовали за то, чтобы Шотландия не отделялась от Великобритании, но они точно изменят свое мнение, если она выйдет из ЕС.