Париж, 26 июня, 2016, 08:31 — ИА Регнум. На Евро-2016 начались игры на выбывание. Прошли первые три матча одной восьмой финала.

martha_chapa95 Футбольный стадион

[[[flag-ch]]] Сборная Швейцарии — [[[flag-pl]]] Сборная Польши 1:1 (0:1, 1:0, доп. 0:0, пен. 4:5)

Сборная Швейцарии — Сборная Польши (0:1, 1:0, доп. 0:0, пен. 4:5) [[[flag-gb-wls]]] Сборная Уэльса — Сборная Северной Ирландии 1:0 (0:0)

Сборная Уэльса — Сборная Северной Ирландии (0:0) [[[flag-hr]]] Сборная Хорватии — [[[flag-pt]]] Сборная Португалии 0:1 (0:0, 0:0, доп. 0:1)

В матче поляков со швейцарцами преимущество, пусть и не очень явное, было на стороне сборной Польши. Под конец первого тайма оно воплотилось в гол Якуба Блащиковского, ставшего образцовым примером быстрого перехода из обороны в атаку. Забрав мяч в руки, вратарь польской сборной Лукаш Фабьянский быстро выбросил его к средней линии на открытого на левом фланге Камила Гросицкого, который прошёл до штрафной и по диагонали переправил мяч открытому Якубу Блащиковскому. Последнему оставалось только не промахнуться.

Во втором тайме постепенно сборная Швейцарии забрала инициативу в свои руки. С одной стороны, им надо было отыгрываться, а с другой поляки начали уставать и не могли уже так же контролировать ход матча, как в первом и начале второго тайма. И на 82-й минуте швейцарцы сравняли счёт, причём их гол был даже более красивым, чем гол поляков. после навесной передачи в район одиннадцатиметровой отметки мяч отскочил на линию штрафной, и Шердан Шакири в прыжке через себя левой ногой отправил мяч в ворота так, сто он рикошетом от штанги влетел в нижний левый от вратаря угол. Основное время завершилось вничью 1:1, а в дополнительное время команды сыграли осторожно, и ничью сохранили.

Это был четвёртый и последний матч на Евро, проводившийся в Сент-Этьене, и три предыдущих завершились вничью. В плей-офф ничьей быть не может, и победителя определили послематчевые одиннадцатиметровые удары. Ни один из вратарей не смог отличиться, но у швейцарцев один из ударов прошёл мимо ворот. В четвертьфинал вышла сборная Польши, а швейцарцы едут домой не утратив достоинства.

Второй матч одной восьмой определил, какая из британских команд, Уэльс или Северная Ирландия, пройдёт в четвертьфинал. Обе сборные состоят из хорошо по британски обученных игроков, но у валлийцев в составе есть пара козырей, главный из которых, несомненно, Гарет Бэйл. Именно он, получив мяч от Аарона Рэмси близко от левого углового флага, прострелил его вдоль лицевой линии, и там североирландец Гарет Маколи срезал его в свои ворота. Это произошло на 75-й минуте, и до конца матча валлийцы не дали соперникам шансов отыграться. Уэльс тоже в четвертьфинале.

Последний матч дня по представленным в нём командам был самым обещающим. Сборная Хорватии, которой уже прочили на этом Евро успешное выступление, называли даже теневым лидером и вообще отмечали их классную игру, встречалась с командой Португалии, пока ничего особенного ещё не показавшей, но крепкой и имеющей в составе несколько высококлассных футболистов, включая Криштиану Роналду, лучшего европейца за последние несколько лет.

Вопреки ожиданиям, игра сразу пошла с акцентом на оборону. Португальцы опасались раскрываться, играя со столь опасной и креативной в нападении командой, как сборная Хорватии Хорваты тоже опасались своих соперников и уделяли особое внимание Криштиану Роналду. Играли команды высокого класса, и назвать игру скучной наверное нельзя, но первый удар в створ ворот состоялся только на 87-й минуте. Команды добились того, чего хотели, и судья назначил дополнительное время. Ближе к концу второго дополнительного тайма хорваты всё-таки приступили к осаде португальских ворот, но мяч в них решительно залетать не хотел. Всё время чуть-чуть чего-то не хватало. всё время немного не везло. Португальцы оборонялись стойко и в панику не впадали, а на 117-й минуте произошла развязка. Португальцы, завладев мячом переправили его

в район перед хорватской штрафной на Ренату Санчеса, молодого многообещающего полузащитника, который перевёл мяч налево на Нани. Нани, в свою очередь, диагональной передачей вывел на ударную позицию справа от ворот

Криштиану Роналду. Его удар в дальний угол хорватский вратарь Даниэль Субашич отразил ногой, но первым к мяму успел Кварежма, и с полутора метров вбил головой мяч в пустые ворота. Так лучшие португальские игроки вместе сотворили гол, решивший исход матча. Оставшееся время хорваты остро атаковали, но им снова не везло. Они проиграли, и винить им надо только себя. А португальцы вышли в четвертьфинал, в котором 30 июня сыграют с Польшей. Это будет интереснейшая игра.

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