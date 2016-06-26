Брюссель, 26 июня, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Председатель комитета Европейского парламента по международной политике Эльмар Брок после победы евроскептиков на референдуме в Великобритании снова призвал к созданию общей штаб-квартиры Евросоюза, а в долгосрочной перспективе — общей евросоюзной армии. Об этом он заявил накануне, 25 июня, в интервью изданию Welt am Sonntag.

Ian Schell Европейская армия

Брок утверждают, что Евросоюзу нужна общая штаб-квартира и коалиция желающих в соответствии с механизмом постоянного структурного сотрудничества. «Из такой группы в долгосрочной перспективе могла образоваться армия ЕС», — сказал депутат.

Он считает, что единая армия поможет Евросоюзу укрепить свою роль в политике безопасности и обороны, а также брать на себя больше ответственности в мире. Брок отметил, что для создания единой армии ЕС в настоящий момент ещё нет конституционно-правовых предпосылок.

Напомним, в Евросоюзе давно витает идея создания единой армии, чтобы ещё больше связать входящие в него страны. Но эта идея всегда наталкивалась на яростное сопротивление Великобритании, а также на подспудное противодействие США, которые с момента окончания Второй мировой войны держат свои войска на Европейском континенте.

Однако 24 июня в Великобритании прошел референдум о выходе королевства из Евросоюза. Большинство подданных Её Величества высказались за то, чтобы покинуть ЕС. После этого в Брюсселе снова заговорили о создании единой армии ЕС.

Ранее в поддержку создания такой армии высказывались ряд депутатов Европарламента и председатель Европейском комиссии Жан-Клод Юнкер.