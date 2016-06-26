Рейкьявик, 26 июня, 2016, 07:46 — ИА Регнум. В Исландии продолжается подсчет голосов на выборах президента островного государства, которые прошли накануне, 25 июня.

Chris Hartman Исландский флаг

Пока обработано около 40% бюллетеней. Лидирует университетский преподаватель, историк и переводчик Гудни Йоханнессон. У него 38,6% голосов. На втором месте предпринимательница Халла Тоумасдоттир — 29,4%.

Йоханнессон уже объявил о своей победе, выступая перед соратниками. «Подсчитаны еще не все голоса, но, я думаю, мы победили», — приводит его слова AFP. Йоханнессон в Исландии считается «политическим новичком», он пока не входит ни в одну из партий.

Выборы президента Исландии проходят в один тур, побеждает тот, кто набрал просто большинство голосов.