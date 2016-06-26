Ланс, Франция, 26 июня, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Сборная Португалии смогла победить сборную Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы текущего года. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает «Р-Спорт».

Steven Depolo Футбольный матч

Матч состоялся накануне во французском Лансе.

Основное время игры ни одна из команд не смогла забить мячи. Лишь в дополнительное время, аж на 117-й минуте, португальский полузащитник Рикарду Куарежма смог поразить ворота Хорватии.

Теперь португальцам предстоит матч против сборной Польши.

Напомним, португальцы сыграли три матча группового этапа Евро-2016 вничью.