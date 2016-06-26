Владикавказ, 26 июня, 2016, 06:43 — ИА Регнум. На участке дороги Ирафского района Северной Осетии произошел сход камней, в результате чего на трассе скопились обломки горной породы, забаррикадировав движение транспорта между населенными пунктами Чикола и Мацута, сообщает ГУ МЧС по региону.

Oregon Department of Transportation Камни на дороге

Обвал произошел около 17:30 субботы, 25 июня, образовав препятствие шириной 3 м и высотой 4 м. В результате чего отрезанными от внешнего мира оказались жители восьми населенных пунктов республики. Выехавшей к месту происшествия оперативной группе удалось частично освободить дорогу в одну полосу. В районе завала организовано реверсивное движение. В настоящий момент работы приостановлены до утра.