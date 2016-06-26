США, 26 июня, 2016, 06:23 — ИА Регнум. Трагический случай произошел в американском штате Нью-Джерси: 6-летний мальчик застрелил своего 4-летнего брата во время игры с оружием, которое они нашли в доме. Об инциденте в воскресенье, 26 июня, сообщает New York Daily News со ссылкой на местную полицию.

Ed Schipul Выстрел

Инцидент произошел около 11:15 в доме по улице Норман в городе Ист-Ориндж. Мальчика с огнестрельным ранением головы в срочном порядке доставили в местную клинику, однако спасти его жизнь не удалось. Через пять часов после происшествия ребенок скончался.

По словам пресс-секретаря отдела полиции Ист-Оринджа Конни Джексона, пистолет, из которого был убит ребенок, принадлежал его матери. В момент трагедии женщина находилась дома.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские: идет опрос свидетелей.