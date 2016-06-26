Париж, 26 июня, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») на фоне своего предыдущего заявления обратил внимание на отказ французского президента Франсуа Олланда провести референдум о выходе страны из Евросоюза. Об этом российский политик написал в своем микроблоге в Twitter.

Jean-Marc Ayrault Франсуа Олланд

«Вчера я предположил, что отныне власти в ЕС будут бояться референдумов, как огня. Сегодня Олланд отказал Марин Ле Пен в проведении референдума», — подчеркнул Пушков.

Ранее лидер оппозиционной партии «Национальный фронт», евродепутат Марин Ле Пен заявила после встречи представителей партии с президентом Франции о том, что Франсуа Олланд не согласился на организацию референдума, подобно тому, что прошел в Великобритании. По словам Ле Пен, представители оппозиции предложили провести народное голосование, чтобы выяснить, хотят ли граждане оставаться в ЕС или пойти собственной дорогой. На это предложение глава Франции ответил отказом, заключила лидер «Национального фронта».

Напомним, что в четверг, 23 июня, в Великобритании состоялся референдум, на котором 52% граждан высказались за выход страны из Евросоюза, 48% остались на стороне евроинтеграции.