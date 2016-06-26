Пекин, 26 июня, 2016, 06:06 — ИА Регнум. Китай заявил об успешном запуске новой ракеты-носителя «Великий поход-7» в субботу, 25 июня. От предшественников новая модель отличается большей грузоподъёмностью и более экологичным и дешевым топливом. Ожидается, что Long March-7 станет основным носителем для будущих космических полетом Китая, сообщает агентство «Синьхуа».

SpaceX Запуск ракеты

Главнокомандующий пилотируемой космической программы Китая Чжан Юся объявил об успешном запуске новой ракеты-носителя, произведенного с космодрома Вэньчанг в провинции Хайнань на юге страны. По его словам, целью запуска было проверить производительность новой космической машины, ее координацию и совместимость со всеми компьютерными системами, связанными с проектом. Кроме того, с помощью Long March-7 на орбиту будет доставлен уменьшенная версия «спускаемого многофункционального модуля космического корабля». Как ожидается, модуль массой 2600 кг вернется на Землю днем воскресенья, 26 июня, спустя приблизительно 20 часов после старта.

Новая ракета 53 метра высотой и массой 597 тонн способна доставлять на околоземную орбиту до 13,5 тонны груза, что в полтора раза больше, чем предыдущие модели.

Успешный запуск Long March-7 имеет ключевое значение для космических программ Китая, и станет началом нового этапа развития китайских космических технологий.