Хьюстон, США, 26 июня, 2016, 05:53 — ИА Регнум. В субботу, 25 июня, в американском штате Техас 42-летняя Кристи Шитс во время семейного конфликта застрелила двух собственных дочерей. В результате женщина была убила сотрудником правоохранительных органов. Об этом сообщает издание New York Daily News.

mosaic36 Кровь

Семейная ссора началась около 17:00 по местному времени на улице близ Фулшира неподалеку от города Хьюстон. В итоге женщина убила двух дочерей. Первой Тэйлор было 22 года, вторая была на пять лет младше, ее звали Мэдисон.

На вызов прибыли полицейские, однако они обнаружили девушек уже застреленными, в руках их матери был пистолет. Сообщается, что в этой семье не раз возникали громкие скандалы, в результате чего в дом приезжали полицейские.

В настоящее время правоохранители расследуют мотивы преступления. Как пишет издание Houston Chronicle со ссылкой на слова шерифа округа Форт-Бенд в Техасе Троя Нелса, все началось с семейно неурядицы, а закончилось стрельбой.

«Но мы все еще пытаемся воссоздать картину», — заявил Нелс.