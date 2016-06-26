Вашингтон, 26 июня, 2016, 05:25 — ИА Регнум. Районы штата Западная Вирджиния были объявлены президентом США Бараком Обамой зоной стихийных бедствий. В этом регионе произошло серьезное наводнение, в результате которого погибли 26 человек, стихия разрушила дома тысячи жителей, также многие остались без электричества. Об этом сообщается на официальном сайте Белого года.

Василий Верещагин. Всемирный потоп. 1869

Как отмечается в сообщении, американский лидер сообщил о том, что в штате произошло крупное бедствие. Обама распорядился направить федеральную помощь в регион для поддержки работ по восстановлению.

Также президент распорядился выделить средства на ликвидацию последствий стихии из федерального бюджета. Например, в таких регионах Гринбриер, Канова и Николас будет оказана жителям помощь как в округах, подвергшихся наиболее сильному удару стихии.

22 июня в Западной Вирджинии начались ливневые дожди. Они продолжались несколько дней, вследствие чего реки вышли из берегов. Это стало причиной затопления многих населенных пунктов.