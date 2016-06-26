Мехико, 26 июня, 2016, 05:14 — ИА Регнум. В результате столкновения семи транспортных средств на трассе Мехико — Веракрус пострадали в общей сложности 40 человек. Все пострадавшие доставлены в клинику, сообщает El Universal.

See-ming Lee Автомобильная авария

По предварительным данным, виновником аварии стал рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Мехико в Табаско. Водитель автобуса не справился с управлением при проезде туннеля в муниципалитете Малтрата, в результате чего в ДТП пострадали еще два автобуса, три трейлера и один грузовой автомобиль.

Как сообщили в государственном департаменте здравоохранения, все пострадавшие были доставлены в частную клинику города Кордова, поскольку участок дороги был застрахован частной компанией. Состояния двух раненых оценивается медиками как серьезное.

Среди пострадавших есть трое несовершеннолетних, их жизни находятся вне опасности.

На месте ДТП работают специалисты. В ближайшее время будут установлены причины и обстоятельства аварии.