Мадрид, 26 июня, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Вторые за последние полгода досрочные парламентские выборы пройдут в Испании сегодня, 26 июня. Как сообщается, в голосовании смогут принять участие свыше 36,5 млн человек, передает Deutsche Welle.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

В 9:00 по местному времени (в 10:00 по московскому) в Испании откроются избирательные участки. И закроются только в 20:00. Из 36,5 млн человек, имеющих право голоса, примерно 1,9 млн проживают за пределами страны.

По итогам голосования будут избраны 350 членов нижней палаты и еще 208 сенаторов в верхнюю палату. Подсчет голосов начнется почти сразу после закрытия избирательных участков. Обеспечивать порядок на выборах будут около 91,7 тыс. полицейских.

Напомним, что предстоящие парламентские выборы станут вторыми за последние шесть месяцев в Испании. Так, 20 декабря 2015 года в стране прошли выборы, в результате которых пришел конец двухпартийной системе в королевстве. Речь идет о таких традиционных партиях как консервативная Народная партия Марионо Рахоя и Испанская социалистическая рабочая партия Педро Санчеса. В выборах победу одержала первая, но не получила абсолютное большинство в парламенте.