Лондон, 26 июня, 2016, 04:54 — ИА Регнум. Референдум по поводу членства Соединенного Королевства в Европейском Союзе носит лишь рекомендательный характер, и окончательное решение остаться в ЕС должен принять парламент страны. Эмоциональное заявление по поводу результатов референдума 25 июня опубликовал в своем Twitter-аккаунте депутат британского парламента Дэвид Ламми, назвав мнение граждан «сумасшествием» и «кошмаром».

Франсиско Гойя. Сумасшедший дом. 1812

«Проснитесь. Мы не должны делать этого. Мы можем остановить это сумасшествие и положить конец этому кошмару через голосование в парламенте, — призывает Ламми. — Наш суверенный парламент теперь должен проголосовать по вопросу, должны ли мы оставаться в ЕС».

Кроме прочего, депутат напомнил, что высказанное на референдуме мнение граждан страны носит лишь рекомендательный характер, в связи с чем парламент Великобритании может его проигнорировать, приняв диаметрально противоположное решение.

Напомним, за выход из состава ЕС 23 июня высказалось 52% британцев, их противники собрали 48% голосов. В связи с итогами референдума о своем намерении уйти в отставку высказался премьер-министр страны Дэвид Кэмерон. Решение британцев подтолкнуло к соответствующим мыслям и жителей других стран Евросоюза.

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