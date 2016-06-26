Берлин, 26 июня, 2016, 04:28 — ИА Регнум. Почти 30% жителей Германии выступают за то, чтобы провести референдум по поводу членства страны в Евросоюзе. Такой результат показал опрос исследовательского института Emnid, сообщает издание Bild am Sonntag.

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Так, в результате исследования, удалось выяснить, что 29% рецензентов поддерживают идею о том, чтобы провести в Германии референдум. То есть каждый третий житель ФРГ хотел бы устроить всенародное голосование.

Однако большинство немцев все же выступают против такой идеи — 63%. Кроме того, более половины опрошенных (63%) сожалеют об итогах референдума в Великобритании. Одобряют — 11%, равнодушными к этому событию оказались 20%. При этом более 70% считают, что в Европейском союзе необходимо провести реформы.

Напомним, что 23 июня в Соединенном Королевстве состоялся референдум, на котором 52% граждан проголосовали за выход страны из ЕС, 48% высказались за сохранение членства в Евросоюзе. Теперь британский парламент будет принимать решение о том, исполнять или не исполнять волю народа, так как референдум носил рекомендательный характер.