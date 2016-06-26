Наха, Япония, 26 июня, 2016, 04:26 — ИА Регнум. Очередная американская военная база может быть размещена на территории японского острова Окинава, однако большинство жителей ее создания не поддерживают. Об этом 26 июня сообщает RT со ссылкой на данные опроса, опубликованные в журнале Economist.

The U.S. Army Военные США

Против создания еще одной военной базы США категорически высказались 84% населения острова, сообщает источник.

На территории Окинавы уже расположено несколько американских военных баз, что вызывает недовольство местных жителей. Как сообщало ИА REGNUM, очередная массовая протестная акция прошла в главном городе острова Наха в воскресенье, 19 июня. Митинг, поводом к которому стало убийство девушки военнослужащим США, собрал около 65 тысяч человек. Японские граждане вышли на улицы с лозунгами «Морпехи, убирайтесь прочь!» и «Наш гнев достиг предела!».

По данным местной полиции, американские военные с 1972 года совершили на острове более 5,8 тысячи преступлений, среди которых 571 были квалифицированы как тяжкие. Согласно местному законодательству, совершившие преступления на территории острова военнослужащие США не попадают под юрисдикцию Японии, в связи с чем как правило не несут ответственности за свои действия. Последнее преступление, когда американец изнасиловал и убил 20-летнюю японскую девушку, активизировало антиамериканские настроения.

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