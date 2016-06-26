Москва, 26 июня, 2016, 04:00 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сегодня, 26 июня, выпускников с окончанием учебных заведений. Соответствующее послание политик оставил на своей странице в Instagram.

Скриншот с instagram.com/damedvedev «Алые паруса»

«Поздравляю всех выпускников!», — написал Медведев в своем аккаунте, прикрепив к записи фотографию с «Алых парусов», который проходят в ночь с 25 на 26 июня в Петербурге.

За несколько часов запись премьера собрала более 20 тыс. «лайков», а число комментариев превысило полторы сотни.

Напомним, что ранее корреспондент ИА REGNUM передавал, что на Дворцовой площади прошла музыкальная программа в честь праздника выпускников «Алые паруса». Вечер вели шоумен Иван Ургант и представитель «Пятого канала» Дарья Александрова. Перед началом шоу свое напутственное слово дал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.