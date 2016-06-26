Берлин, 26 июня, 2016, 03:53 — ИА Регнум. Очередное заявление об «исключительно оборонительном» характере расширения НАТО озвучила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, по словам министра, Россия должна предоставлять военным альянса информацию о численности и маневрах своих вооруженных сил, сообщают «Вести» в воскресенье, 26 июня.

mil.ru Манёвры российской армии

Говоря о стратегии Североатлантического альянса, Фон дер Ляйен заявила, что последняя обусловлена действиями России, пренебрегающей международными правилами.

Говоря о вероятности наладить двусторонние отношения между Россией и Германией, министр заметила, что «для диалога нужны по меньшей мере двое».

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, нередко причиной ухудшения российско-германских отношений в ФРГ называют нарушение договоренностей по НАТО. Так, оппозиционная газета Freitag заявляла о том, что сегодняшнее «бряцание оружием» у границ России является прямым нарушением договоренностей о нерасширении НАТО, когда-то заключенных между Гельмутом Колем и Михаилом Гобачевым.

Читайте также: CМИ ФРГ: Президент встретил 22 июня с союзниками нацистов