Нью-Йорк, США, 26 июня, 2016, 03:33 — ИА Регнум. В субботу, 25 июня, в Нью-Йорке на 88 году жизни скончался известный американский фотограф моды Билл Каннингэм. Он снимал пользовавшиеся популярностью фотографии для издания New York Times. О смерти фотографа сообщило та же газета.

Bicycle Habitat Фотограф Билл Каннингэм

Издание отмечает, что у Каннингэма незадолго до смерти произошел инсульт, после которого фотограф был госпитализирован.

Билл Каннингэм посвятил New York Times почти 40 лет своей жизни. Он фотографировал образы людей, запечатлевал носителей уличной моды. В результате своей работы Канннингэм прославился и даже получил в Орден Искусств и литературы в 2008 году, а через четыре годы ему вручили медаль отличия Карнеги-холл. Об этом американском фотографе был снят документальный фильм Bill Cunningham New York.

Несмотря на то, что фотограф был вход в высший свет, он оставался добрым, скромным и отзывчивым человеком, рассказывает глава совета директоров NYT Артур Сульцбергер.