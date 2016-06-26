Благовещенск, 26 июня, 2016, 03:17 — ИА Регнум. Затяжные дожди в Приамурье вновь создали чрезвычайную ситуацию в Амурской области. В связи с повышением уровня воды в реке Селемджа без транспортного сообщения остались девять населенных пунктов Селимждинского района — принято решение о введении режима ЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Исаак Левитан. Весна. Большая вода (фрагмент). 1897

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при районной администрации прошло в субботу, 25 июня. В связи с тем, что в результате повышения уровня воды в реке, без паромного сообщения остались девять населенных пунктов района, было принято решение о введении чрезвычайногоположение. Паромная переправа — единственный способ связи для жителей поселковЭкимчан, Токур, Златоустовск, Ольгинск, а также селСелемджинск, Коболдо, Стойба, Огоджа и Ивановское Селемджинского района.

По сообщению местных властей, паники среди населения нет. В районе имеются запасы продовольствия и медикаментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , 23 июня в Амурской области вводился режим ЧС из-за подтопленных селОзеряне и Заречное. Жилые дома оказались подтоплены в результате дождевого паводка. Несмотря на то что вода на приусадебных участках держалась недолго, движение в селах парализовано. По размытым дорогам может передвигаться только техника высокой проходимости. Оперативный штаб, организованный в ГУ МЧС по Амурской области, продолжает следить за развитием ситуации.