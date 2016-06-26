Вашингтон, 26 июня, 2016, 03:02 — ИА Регнум. Выход Великобритании из состава Евросоюза выгоден президенту РФ Владимиру Путину тем, что теперь объединение Запада прервалось, заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Об этом он написал в колонке на сайте The Washington Post.

Jedimentat44 Владимир Путин

Как заявил американский политик, на протяжении последних 30 лет Запад объединялся, а Восток, напротив, распадался. Теперь, после итогов референдума о выходе Соединенного Королевства, этот процесс обратился вспять, отметил экс-посол.

В то же время Майфол подчеркнул, что пока Европа ослабевает, Россия, ее союзники и различные организации объединяются, принимают новых членов. Также бывший посол в России написал, что Путин не является причиной Brexit, однако внешняя политика президента и поставленные цели получат огромную пользу от итогов референдума. Например, Великобритания больше не будет иметь голоса в Брюсселе.

«Это хорошо для интересов Путина, и плохо для национальных интересов Соединенных Штатов», — пояснил американский политик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский финансист и инвестор Джордж Сорос заявил, что после выхода Великобритании из ЕС теперь неизбежен и распад всего Евросоюза. Таким образом, по словам Сороса, воплощается в жизнь самый катастрофический для ЕС сценарий.