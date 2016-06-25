Лос-Анджелес, США, 26 июня, 2016, 02:43 — ИА Регнум. Лесные пожары, охватившие американский штат Калифорнию после пятилетней засухи, уже разрушили по меньшей мере 150 жилых домов, еще 75 зданий повреждено частично. Два человека погибли и трое ранены, сообщает CBC News в субботу, 25 июня.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Власти сообщили о смерти двух человек, по предварительным данным причиной смерти стало отравление дымом. Однако количество жертв может возрасти по мере того, как будут разобраны сгоревшие здания. Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома.

Губернатор Калифорнии объявил о введении чрезвычайного положения.

Самым крупным очагом на территории штата считается получивший название Эрскин пожар, возгорание было зафиксировано в четверг, 23 июня, в 250 км на северо-восток от Лос-Анджелеса в округе Керн. Борьба с еще двумя пожарами ведется в южной части Калифорнии. По словам пожарных, на этих двух участках им удается локализовать возгорания.

В борьбе со стихией участвуют более 1100 пожарных. Трое огнеборцев с ожоговыми ранениями доставлены в больницу.